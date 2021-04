Victor Sá alcança marca de 50 jogos na Bundesliga Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 12:00

Rio - Em partida disputada neste sábado, o Wolfsburg conseguiu mais uma importante vitória na Bundesliga. Os Lobos venceram o Colônia, por 1 a 0, e seguem firmes na busca por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A partida teve um gosto especial para o atacante Victor Sá. O brasileiro chegou à marca de 50 jogos na primeira divisão Alemã. Após a partida, o jogador comemorou o feito.



“Fico muito feliz de poder bater essa marca de 50 jogos. Eu sei como é especial, a Bundesliga é uma das cinco principais ligas do mundo. Então, como jogador eu sei como isso é bacana. Um grupo restrito de jogadores consegue um feito como esse, e eu fico muito feliz de poder ser um desses”, comemorou.



Publicidade

O Wolfsburg é uma das principais sensações desta temporada na Bundesliga. Os Lobos perderam apenas três jogos nesta edição, mesmo número de derrotas do líder, Bayern Munique. Com 54 pontos ganhos e ocupando a terceira colocação, a equipe do brasileiro busca encostar no RB Leipzig, vice-líder, que soma 57 pontos. Victor falou sobre a expectativa para a reta final da competição.



"Nós estamos muito focados no nosso objetivo. Agora faltam 7 jogos, esse final de tabela é bem difícil, vamos enfrentar várias equipes que estão brigando na mesma faixa de tabela que a gente. No próximo sábado já teremos um confronto direto, que é a partida contra o Eintracht Frankfurt, depois teremos outros adversários difíceis. Mas a gente vem trabalhando muito forte, bem focados no objetivo e se Deus quiser, no final da temporada vamos alcança-lo", concluiu.