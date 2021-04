Neymar FRANCK FIFE / AFP

Publicado 06/04/2021 12:31

França - Neymar não vive o seu melhor momento no vestiário do Paris Saint-Germain. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", os companheiros de equipe do brasileiro estão irritados com o comportamento que o craque vem exibindo nos últimos jogos do clube.

Segundo o veículo, o clima nos vestiários do clube é de insatisfação com o comportamento do camisa 10 há algumas semanas. Neymar foi expulso no duelo contra o Lille, porém, a insatisfação não vem de agora. A publicação revela ainda que o desconforto já atinge outros jogadores brasileiros.



As polêmicas citadas pela imprensa francesa surgem na véspera de um importante compromisso do PSG na atual temporada. Nesta quarta-feira, a equipe francesa encara o Bayern de Munique em duelo válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.