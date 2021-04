Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 09:30

Rio - Em até três meses, o Complexo do Maracanã deverá ter pronto um novo edital de licitação. De acordo com o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione até o fim do ano a licitação deverá ser concluída pelo governo do Estado do Rio.

"Temos recebido algumas empresas. A ideia é que uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) possa explorar o estádio. Precisamos de uma gestão profissional. Alguns clubes também estão agendados para conversas", afirmou o secretário, durante uma live da AK NEWS, do deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL).

Publicidade

Todo o complexo do Maraca poderá ser gerido por um clube, ou no caso dois, ou até mesmo por uma outra empresa pelos próximos 35 anos. Vale lembrar que hoje a gestão é feita em conjunto por Fluminense e Flamengo.



Publicidade

"O estádio precisa ser mais bem tratado. Não podemos esquecer que sua reforma custou R$ 2 bilhões aos cofres públicos. Também precisa ter bons restaurantes, lojas e outras atividades, como shows, não apenas jogos de futebol", afirmou o deputado Alexandre Knoploch.