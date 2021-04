Flamengo X Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 21-01-2021. Foto: Alexandre Vidal/Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/04/2021 13:45

Rio - Renata Fan e Denílson repercutiram a atuação do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o o Defensa y Justicia, na Argentina, pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Mesmo com o bom resultado, o desempenho do clube paulista incomodou a dupla.

"Fiquei assustado com o desempenho do Palmeiras. Óbvio que teve o tempo parado, 17 dias sem atuar, descansaram, mas pela experiência da equipe dava para ter mais a bola. O Felipe Melo várias vezes isolou a bola. Não é característica dele. O time tava errando muito passe, sendo precipitado, como não estamos acostumados a ver", disse o comentarista.



"Dou um desconto porque é um recomeço de temporada, o próprio Abel Ferreira voltou agora, o grupo foi dividido… É mais importante valorizar este resultado e depois na volta, em Brasília, é outra história. E se perder para o Flamengo no domingo a pressão vem. É um adversário superior", completou a apresentadora.

No próximo domingo, Flamengo e Palmeiras decidem a Supercopa do Brasil, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Para Denílson, o Alviverde terá que jogar melhor para sair com título.

"Não pode repetir essa atuação. Se jogar com essa falta de confiança, sem ter a bola nos pés, e entregar a bola pro Flamengo, o Palmeiras com certeza vai sofrer domingo", apostou o comentarista.