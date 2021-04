Jogadores da Inter de Milão celebram o gol da vitória sobre o Cagliari Divulgação/Inter de Milão

Por Lance

Publicado 11/04/2021 12:35

A Inter de Milão se aproxima do título do Campeonto Italiano. Neste domingo (11), derrotou o Cagliari em casa pelo placar de 1 a 0. O gol marcado por Darmian na segunda etapa faz com que a equipe de Antonio Conte mantenha os 11 pontos de diferença para o Milan na tabela de classificação, faltando apenas oito rodadas.

Logo aos 10 minutos, Eriksen teve a melhor oportunidade da partida ao receber passe da entrada da área e finalizar colocado para grande defesa de Vicario. A Inter chegou mais vezes ao ataque, mas aos 39 minutos levou um susto com uma pancada de fora da área de Nainggolan para boa intervenção de Handanovic.



Aos 11 minutos da segunda etapa, Eriksen teve nova oportunidade da intermediária e o goleiro adversário fez novamente uma excelente defesa, mandando a bola para a linha de fundo. Aos 23, o zagueiro De Vrij cabeceou uma bola no travessão de Vicario após cobrança de escanteio.



Após alguns minutos pressionando, finalizando e testando, a Inter de Milão chegou ao gol após linda tabela entre Hakimi e Lukaku, com o marroquino encontrando Darmian livre na pequena área para balançar as redes. No final do jogo, os líderes tiveram que suportar uma forte pressão do Cagliari, mas saíram com os três pontos.