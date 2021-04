Ativo nas redes sociais, Neymar tirou sarro com a quantidade de pênaltis perdidos na decisão entre Flamengo e Palmeiras Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 14:20

Paris - Da capital francesa, Neymar acompanhou com atenção a decisão da Supercopa do Brasil. Após o empate de 2 a 2 no tempo regulamentar, o Flamengo garantiu o título sobre o Palmeiras com a vitória por 6 a 5 na disputa de pênaltis. O número de cobranças desperdiçadas, sete no total, com direito a duas defesas de Diego Alves e Weverton cada, motivou a bem-humorada postagem do astro e cobrador oficial de penalidades do Paris Saint-Germain.

"Inscrições de curso de pênaltis estão abertas", postou Neymar, com o endereço de seu site pessoal.

Nas hashtags, Neymar deixou claro que o comentário foi em tom de brincadeira e o clássico protagonizado pelos dois clubes no Mané Garrincha, em Brasília, foi um 'jogão'. No entanto, o astro não declarou apoio para concorrentes algum. Torcedor do Palmeiras na infância, o camisa 10 garante que é se tornou santista, mas já revelou, mais de uma vez o desejo de vestir a camisa do Flamengo.



Neymar cumpre o gancho de dois jogos pela expulsão contra o Lille na semana passada, e, portanto, desfalcou o PSG na goleada por sobre o Strasbourg no sábado. No entanto, o camisa 10 tem presença garantida no jogo de volta contra o Bayern pelas quartas de final da Liga dos Campeões.