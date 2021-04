Luiz Fernando com o cartão de vacinação após tomar a segunda dose no Kuwait Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Publicado 16/04/2021 11:56

Revelado pelo Fluminense e atualmente no Al Fahaheel FC, do Kuwait, Luiz Fernando já está imunizado contra a covid-19. O volante de 26 anos recebeu a segunda dose da vacina da Pfizer no último sábado e sentiu um alívio, além de elogiar a organização do país onde está morando.

"O Kuwait é um país muito organizado. Logicamente, aqui não tem as dimensões do Brasil, mas acompanhei que eles estavam dispostos a vacinar a população. O mais bacana é que não teve privilégios por eu ser um atleta profissional. Sem dúvida, após a segunda dose, vem um sentimento de alívio, mesmo ciente que os cuidados continuam", afirmou Luiz Fernando.



O volante está no Al Fahaheel FC desde novembro do ano passado, após passagens por Vila Nova, América-MG e clubes da Eslováquia, Estados Unidos e Portugal.