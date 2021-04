Bottas teve um bom primeiro dia em Ímola AFP

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 18:10

A Mercedes dominou os dois primeiros treinos livres para o GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, na pista de Ímola, com Valtteri Bottas no topo das duas sessões. O finlandês fez o melhor tempo do dia (1m15s551) e superou seu companheiro, o heptacampeão Lewis Hamilton por apenas 0s01.



Já o principal concorrente da Mercedes, Max Verstappen, da RBR, após o terceiro melhor tempo de manhã, teve problemas no eixo de transmissão à tarde e ficou apenas na 14ª colocação. Com isso, Pierre Gasly, da AlphaTauri, completou o top 3 dos melhores tempos do dia (1m15s629).



A Ferrari teve um bom dia e ficou em quarto e quinto lugares, com Carlos Sainz e Charles Leclerc. O piloto monegasco, inclusive, deu um susto, com forte batida no fim do treino, encerrando as atividades.

Os tempos do segundo treino livre do GP da Emilia-Romagnade Fórmula 1, em Ímola Reprodução/Twitter F1

O treino classificatório acontece neste sábado, às 9h (de Brasília). E a corrida será no domingo, às 10h.