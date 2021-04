Gallardo é a imagem do River Plate JUAN MABROMATA / AFP

Rio - De olho no mercado após a demissão de Renato Gaúcho, o Grêmio teria sondado Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. As informações são do site TyC Sports, da Argentina.

Embora o perfil de Gallardo seja aprovado pelos dirigentes do Tricolor, a preferência e o foco do Grêmio hoje estão no avanço para fechar com Tiago Nunes.

De acordo com a reportagem da TyC Sports, o Grêmio teria contatado diretamente Gallardo para ser o principal candidato para substituir Renato Gaúcho. No entanto, o portal também cita que o estafe do técnico argentino desconsidera que a situação evolua para uma negociação de fato.



Marcelo Gallardo tem contrato com o River Plate até dezembro de 2021. Além de ser ídolo como jogador, ele é o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos já conquistados desde sua chegada em 2014. Dos troféus, há duas Libertadores e uma Sul-Americana.