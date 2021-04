Champions League vive momento delicado AFP

Em meio à indefinição causada pelo bombástico anúncio da criação da Superliga por parte de 12 dos clubes mais ricos da Europa, a Uefa confirmou a mudança no regulamento da Champions League a partir da temporada 2024/25 e de outras competições do continente. Haverá aumento no número de clubes participantes, de 32 para 36, e de jogos, mas a principal diferença será no formato.

Sairão os tradicionais 8 grupos de 4 e entrará o chamado "modelo suíço". Nesse formato, cada clube disputará pelo menos 10 partidas (cinco em casa e cinco fora) contra 10 adversários diferentes, dependendo dos resultados anteriores. A classificação será em formato de liga (pontos corridos), com os oito melhores se garantindo nas oitavas de final.



Do 9º colocado ao 24º haverá uma fase classificatória e os oito vencedores dos confrontos também participarão do mata-mata.

O mesmo regulamento, que vinha sendo discutido desde 2019, funcionará para a Liga Europa e para a Europa Conference League, nova competição continental que será a terceira em nível de importância. Entretanto, ainda não há definição de quantos clubes participarão de cada uma.



Resta saber se como a Champions chegará em 2024 caso a Superliga da Europa saia do papel e conte mesmo com os 12 clubes que estão entre os mais ricos do continente (Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham).



Eurocopa

Na reunião da Uefa desta segunda-feira, também houve acerto para adiar para sexta-feira (23) a definição das sedes que ainda não estão confirmadas para a Eurocopa deste ano.