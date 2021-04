Em confronto com o Cuiabá, novo representante do Mato Grosso na Série A, o Sinop, em casa, foi uma presa fácil na segunda rodada do Estadual: 2 a 0 Divulgação/Cuiabá

Publicado 19/04/2021 18:58

Sinop - Antes de conquistar um lugar na galeria dos maiores ídolos do São Paulo, Rogério Ceni levantou a primeira taça de campeão com a camisa do modesto Sinop. Em 1990, com apenas 17 anos, foi titular na decisão do Campeonato Mato-Grossense contra o Dom Bosco. À distância, o técnico do Flamengo, certamente lamentou o rebaixamento do clube que o revelou com pior campanha dos últimos dez anos.

Tricampeão mato-grossense, o Sinop não somou nenhum ponto sequer na competição. A queda melancólica registra nove derrotas em nove rodadas, com apenas cinco gols marcados e 22 sofridos. A derrota por 2 a 1 para o Nova Mutum, no domingo, no Gigante do Norte, foi o último capítulo de um decepcionante início de temporada para o tradicional clube.

Reconhecido como o time do interior a conquistar um título estadual, o Galo do Norte junta os cacos para recomeçar. A inspiração pode estar no passado.