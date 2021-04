Muricy com o cartão de vacinação Divulgação/Twitter do São Paulo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:43

Ex-técnico de Fluminense e Flamengo e atualmente coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho recebeu nesta quarta-feira (21) a primeira dose da vacina contra a covid-19. Aos 65 anos, ele foi imunizado no drive-thru instalado no estádio Morumbi.

Nas redes sociais, Muricy postou o comprovante de vacinação e falou sobre a experiência. "Foi ótimo, fui muito bem atendido. É muito seguro e não dói nada. Fico feliz com a saúde e a gente agradece".



Publicidade

Antes de tomar a vacina, Muricy trabalhou e acompanhou o treino no CT do São Paulo. O ex-treinador recebeu uma dose do laboratório Oxford/AstraZeneca.