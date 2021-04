Renan Dal Zotto tem 60 anos Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 12:02 | Atualizado 24/04/2021 12:03

Rio - O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, de 60 anos, foi extubado na manhã desta sábado. De acordo com informações do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, Renan segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta estabilidade em seu quadro de saúde.

O treinador foi diagnosticado com a Covid-19 e desde o último dia 16 está internado. Na última segunda-feira, Renan acabou sendo intubado. Ele ainda se submeteu a uma operação vascular no mesmo dia, por conta de uma trombose arterial aguda.

Após a sua operação, seu quadro respiratória passou a evoluir. O treinador tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. O hospital não divulgou qualquer previsão de alta.



Confira o boletim médico do treinador:

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição. O paciente foi extubado nesta manhã e seu estado de saúde é estável."