Publicado 26/04/2021 11:26

Rio - O ex-jogador do Fluminense, Vander Luiz, morreu nesta madrugada, após sofrer acidente de carro, em Juiz de Fora. O ex-atleta, de 58 anos, teve uma passagem longa pelo Atlético-MG nos anos de 1980. Ele ainda defendeu Guarani e São José

Em nota oficial, o clube mineiro lamentou a morte do ex-jogador. "O Atlético lamenta o falecimento de Vander Luiz, ex-jogador do clube, que morreu em um acidente na cidade de Juiz de Fora. Revelado no #Galo, esteve na última equipe campeã da Copa São Paulo de Juniores, em 1983. Pelo profissional, Vandinho conquistou o Mineiro em 1986 e 1988. O clube acompanha e deseja força aos familiares neste momento de dor", publicou a página do Galo no Twitter.

Pelo Tricolor das Laranjeiras, o jogador teve uma passagem curta, sendo campeão do torneio de Kiev em 1989. Um dos momentos mais marcantes de Vander Luiz pelo Tricolor aconteceu em um Fla-Flu de 1990, quando o ex-volante marcou um belo gol.