Publicado 26/04/2021 12:38

Rio - O estado de saúde do técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, piorou. No último domingo, o treinador, que está internado no Hospital Samaritano, no Rio, havia sido extubado, mas precisou ser novamente intubado. Ele luta contra a Covid-19. As informações são do "UOL".

Renan vinha animando os médicos com sua recuperação e havia sido extubado no último sábado. A expectativa era de que ele voltasse a interagir com as pessoas no último domingo, quando a sedação fosse reduzida. No entanto, a regressão agravou o quadro.



Segundo os médicos, Renan teve febre e precisou passar por novos exames, que identificaram uma pneumonia bacteriana, causada, provavelmente, pela intubação.

Além de Renan, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari, também está internado com Covid. Ele foi extubado, mas segue internado no Hospital Vitória, já fora de risco. A expectativa é de que ele tenha alta a partir do dia 30.