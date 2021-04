Em entrevista ao canal Desimpedidos, Vinícius Jr, atualmente no Real Madrid, afirmou o desejo de voltar a vestir a camisa do Flamengo. - Com certeza, num futuro bem distante, eu vou voltar para o Flamengo para dar o retorno técnico que o clube merece – relatou Vini Jr, que deixou o Flamengo em 2018 Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 16:25

Rio - O atacante Vinicius Junior, que vive um ótimo momento no Real Madrid, foi escolhido para uma entrevista para os canais de comunicação da UEFA. Antes de encarar o Chelsea pela primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões, o brasileiro recordou como foi sua chegada no clube espanhol.

Publicidade

"Era muito jovem quando cheguei a um novo país e tive que mudar os meus hábitos dentro e fora de campo para me habituar a outra cultura do futebol, que é completamente diferente do Brasil", disse ele, que completou:

"Chegar aqui e jogar com meus grandes heróis, que costumava ver na televisão ou jogando videogame. Agora posso jogar videogame comigo mesmo, e faço muito isso."

Publicidade

Revelado pelo Flamengo, o atleta que chegou ao clube espanhol em 2019 projeta permanecer muitas temporadas vestindo a camisa do Real Madrid.

"Continuar a jogar no Real Madrid. Já joguei mais de 100 jogos no clube, o que considero muito para um jovem de 20 anos. Poucos jogadores o alcançaram e quero continuar a ganhar muitos troféus, marcando muitos gols e levando alegria aos torcedores que nos acompanham e à minha família", finalizou.