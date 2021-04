Cuiabá anuncia contratação de Pepê, ex-Flamengo Divulgação

Rio - O Cuiabá anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Pepê, que estava no Flamengo. O jogador já se apresentou ao novo clube para realizar exames e assinar contrato.

Pepê havia ganho mais espaço no Flamengo e vinha jogando bastante nos últimos meses com a chegada de Rogério Ceni, que gostava bastante de seu trabalho. O treinador, inclusive, foi quem pediu sua renovação no fim de 2020.



A documentação de Pepê já foi encaminhada para a CBF e seu nome deve aparecer em breve no BID. Ele é o 12º reforço do Cuiabá para a Série B.