Daniel Ek, fundador e dono do Spotify AFP

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:53

Rio - Fundador e dono do Spotify, serviço de streaming mais popular do mundo, Daniel Ek, de 38 anos, revelou que pretende fazer uma oferta para comprar o Arsenal em breve. Em entrevista à CNBC, o empresário sueco garantiu ter fundos para fazer uma proposta que agrade aos donos do clube inglês.

"Eu quero levar o que acredito ser uma proposta muito convincente para os donos e espero que me ouçam. Estou falando muito sério, eu garanti os fundos para isso", afirmou o CEO do Spotify.



Mesmo com o interesse de EK, a família Kroenke, dona do Arsenal, garantiu não ter interesse em vender o clube neste momento.

"Com certeza não esperava que fosse acontecer do dia para a noite. Estou preparado para que possa ser uma longa jornada. Eu quero que o clube melhore, esse é o meu primeiro interesse. Sou torcedor do Arsenal desde os oito anos. Arsenal é o meu time, amo a história, os jogadores, e claro, a torcida. Então vejo uma tremenda oportunidade para direcionar o clube, para trazer de volta à sua glória", disse Daniel.

De acordo com a revista Forbes, a principal do mundo sobre finanças, a fortuna de Daniel Ek gira em torno de U$ 4,4 bilhões, cerca de R$ 23,8 bilhões. Com isso, ele é, atualmente, a 622ª pessoa mais rica do mundo.