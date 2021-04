Uefa deve bater o martelo em relação ao público na sexta-feira Divulgação

Por Lance

Publicado 28/04/2021 16:50

A final da Europa League, que será disputada no próximo dia 26 de maio no Estádio Gdansk, na Polônia, pode acontecer diante de 10 mil torcedores. A Uefa e as autoridades locais trabalham para que a decisão tenha público, uma vez que os casos de covid-19 têm caído no país, segundo o jornal inglês 'Daily Mail'.

A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito nesta sexta-feira (30) e a partida pode ser a primeira na Polônia a receber torcedores desde o início da pandemia. No entanto, restam detalhes a ser resolvidos, como a questão da alocação dos turistas.



Publicidade

Nesta quinta-feira, o Manchester United recebe a Roma pelo primeiro jogo da semifinal, enquanto o Arsenal viaja para a Espanha e encara o Villarreal. Os duelos de volta serão na próxima semana, quando conheceremos os dois finalistas.