Publicado 29/04/2021 13:24 | Atualizado 29/04/2021 16:00

O ex-jogador do Real Madrid e da seleção alemã, Christoph Metzelder, admitiu em julgamento nesta quinta-feira (29), no tribunal de Düsseldorf, que possuiu e divulgou imagens de pornografia infantil. Foi a primeira vez que ele admitiu culpa desde o início da investigação, em 2019. Devido à confissão, Metzelder foi condenado a 10 meses de prisão.

Segundo os sites 'Sport1' e 'Bild', Metzelder pediu perdão e se emocionou: "Aceito a punição e peço desculpas em nome de todas as vítimas de violência sexual. Deixo uma ferida que nunca vai sarar", disse.



Aos 40 anos, Metzelder é acusado de possuir em seu celular cerca de 300 arquivos de pedofilia e abusos sexuais contra crianças e adolescentes, que foram enviados a pelo menos três pessoas pelo WhatsApp, entre julho e setembro de 2019. Uma delas fez a denúncia. Na época, o jornal alemão 'Bild' afirmou que foi a namorada de Metzelder, com quem ele mantinha um relacionamento há um ano, quem o denunciou após receber pelo menos quinze imagens.



Haveria novas audiências sobre o caso em maio. Entretanto, como Metzelder confessou, agilizou o processo e a pena de 10 meses de prisão já foi definida.



Aposentado desde 2014, o ex-zagueiro chegou a disputar a final da Copa do Mundo de 2002 contra o Brasil. Metzelder atualmente estudava para ser técnico e trabalhava como comentarista mas teve o contrato suspenso. Ele também tinha uma fundação para crianças, com foco no combate a abuso infantil.