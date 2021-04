Regildenia de Holanda Moura Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 16:36

Rio - A Globo já tem sua favorita para substituir Nadine Basttos na Central do Apito. Trata-se da ex-árbitra da Fifa Regildenia de Holanda Moura, que carregou o escudo da entidade máxima do futebol entre 2012 e 2018. A informação é do site "UOL".

Publicidade

Regildenia já chegou, inclusive, a gravar um piloto para a emissora. Caso ela agrade no vídeo, a expectativa é de que inicie os trabalhos já no começo do Brasileirão, em maio.



A ideia da Globo é fechar com uma mulher com experiência em campo para o lugar de Nadine, que deixou a emissora para fechar com o SBT. Com a baixa, a Central do Apito conta atualmente apenas com homens. São eles: Sálvio Spinola, Paulo César de Oliveira e Sandro Meira Ricci.