Um dia depois de receber o lote com 50 mil vacinas contra a covid-19 doadas pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o governo uruguaio, a Conmebol anunciou o início da distribuição para as federações. Os primeiros a receber as doses serão membros das delegações que disputarão a Copa América, em junho.

A Conmebol também confirmou que jogadores, comissões técnicas, árbitros e todos envolvidos em jogos da Libertadores e da Conmebol também terão direito à vacina. Por fim, todas as equipes de primeira divisão de cada país. Entretanto, a entidade ainda não explicou como será feita a distribuição e nem quantas doses serão destinadas a cada federação.

No comunicado, só foi informado que os lotes serão enviados a cada país e que as federações, junto aos ministérios de saúde ficarão encarregados do controle e da distribuição das vacinas para quem terá direito, com o Departamento de Ética da Conmebol monitorando a prestação de contas. E garantiu que não poderá haver desvio de doses porque cada uma terá nome e sobrenome de quem será imunizado.

Apesar do comunicado, no Brasil, será necessário que a CBF consiga autorização especial do governo federal, pois a legislação brasileira proíbe a distribuição de vacinas por entidades privadas. Além disso, a Sinovac precisa ser aprovada pela Anvisa.