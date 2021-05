A final da edição da Liga Europa terá público permitido de até 9.500 pessoas no Estádio de Gdansk, na Polônia, no dia 26 de maio Divulgação/Uefa

Nyon - Com o avanço da vacinação contra o novo coronavírus no continente europeu, aos poucos e seguindo à risca todos os protocolos de segurança, os fanáticos por futebol caminham para à rotina nos estádios. Nesta segunda-feira, a Uefa anunciou a autorização de público na final da Liga Europa, no dia 26 de maio, no Estádio Gdansk, na Polônia, com limite de até 9.500 espectadores.

A liberação só foi possível depois da aprovação do governo polonês. A entidade que comanda o futebol europeu aceitou as determinações das autoridades locais, que liberaram a ocupação de 25% dos 40 mil assentos disponíveis na arena, que aguarda os vencedores das semifinais ainda em curso.

No Old Trafford, o Manchester United goleou a Roma por 6 a 2. Com o resultado, os ingleses jogam por um empate e podem perder até por 3 a 0 na partida de volta, quinta-feira, na capital da Itália, para avançar à final do torneio. Na outra semifinal, o Villarreal levou a melhor em casa e venceu o Arsenal por 2 a 1, levando boa vantagem para Londres, na próxima quinta.

A Uefa informou que está autorizada a presença de 2 mil torcedores de cada clube na final. Outros 2 mil assentos serão destinados ao público local. Para acessar o estádio será necessário apresentar um teste de covid-19 negativo ou um comprovante de vacinação.

"Os torcedores do exterior terão de cumprir as restrições e requisitos para entrada na fronteira que estarão em vigor no momento da final, já que não serão concedidas isenções para os detentores de ingressos", explicou a Uefa.