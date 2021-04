Juliette diz que ficaria com Fiuk e Rodolffo Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 08:24 | Atualizado 28/04/2021 08:27

Rio - Juliette e Camilla de Lucas conversaram no quarto do líder sobre todos os homens que passaram pela casa do "BBB 21". A influenciadora digital perguntou com quem Juliette ficaria e a advogada respondeu que ficaria com Rodolffo e Fiuk, mas que também sentiu atração por outros homens da casa.

"Ele não sabia nem quem eu era e eu já casei com ele, tive filhos, Fábio Jr. entrou com a aliança", disse Juliette para Camilla, se referindo às suas investidas em Fiuk logo no início do programa, quando eles foram para uma parte diferente da casa por terem sido imunizados.

"Quem você pegaria dos bofes que estão aqui dentro?", perguntou Camilla. "Rodolffo e Fiuk", disse Juliette. "Não vem incluir Rodolffo", disse a influenciadora digital. Juliette, então, disse que Arthur, Arcrebiano, Rodolffo e Fiuk são os homens mais bonitos desta edição do programa.

"Os quatro me interessariam. Arthur virou meu brother. Quando eu vi Arthur com Carla Diaz, eu já 'shippei'. Aí, Bil virou meu brother, descansando. Sai Bil, fica Fiuk e Rodolffo. O Fiuk, eu comecei a tretar e me afastei. O Rodolffo eu fiquei junto e tretei. O Rodolffo virou meu brother, meu companheiro. Rodolffo falava umas merdas, mas era meu brother", analisou.

"Se ele não tivesse ficado com ninguém, tu ia pegar ele?", perguntou Camilla sobre Fiuk. "Não sei, acho que não, mas eu poderia ter uma relação mais próxima. Aí eu me afastei. Eu não vim aqui pra ficar disputando ninguém, que eu não tô podre", respondeu Juliette.

"Se não existisse a Thais, você pegaria ele?", pressionou Camilla. Juliette ainda tentou se esquivar, mas no final acabou confirmando que pegaria sim. "Pegaria, linda", finalizou.