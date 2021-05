Jogo entre Athletico-PR x Cascavel CR terminou 3 a 1 para o Furacão Divulgação/Athletico-PR

Publicado 05/05/2021 12:41

O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) puniu o Cascavel CR com suspensão de 180 dias e mais multa de R$ 20 mil por falsificação de 14 testes de covid-19. A fraude aconteceu no jogo contra o Athletico-PR, no dia 22 de abril, pelo Campeonato Paranaense. Ao todo, foram 14 denunciados e apenas um foi punido, assim como o clube.



Membro da comissão técnica, Perekles Gonçalves de Almeida pegou pena de um ano de suspensão e multa de R$ 10 mil. Entretanto, a Procuradoria pretende recorrer para que mais envolvidos sejam punidos. O caso também é investigado pela Polícia Civil.

Apesar da punição - a pena máxima poderia ser de 720 dias -, o Cascavel CR ainda não está suspenso. Isso só acontecerá após todos os recursos da defesa. Ou seja, o clube poderá disputar até o fim o Campeonato Paranaense.

Entenda o caso

No duelo contra o Athletico-PR, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) vetou a escalação de três jogadores do Cascavel CR(Lapa, Castro e Gabriel Oliveira) pouco antes de a bola rolar. Isso aconteceu porque houve suspeita de falsificação dos exames de covid-19 por parte do clube, confirmada após contato com o laboratório responsável, que ainda afirmou haver 14 laudos irregulares ao todo.

Após o jogo, o então técnico do Cascavel CR, Luiz Carlos Cruz, afirmou que os jogadores não fizeram os testes de covid e pediu demissão. Além do clube, três jogadores, três membros da comissão técnica, três dirigentes e cinco funcionários foram denunciados.