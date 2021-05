Vasco x Madureira Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 18:04 | Atualizado 08/05/2021 18:17

Rio - O Vasco está classificado para a final da Taça Rio. Na tarde deste sábado, o Cruzmaltino venceu o Madureira por 2 a 1 em São Januário e carimbou sua vaga na decisão. Marquinhos Gabriel e Cano fizeram para o Cruzmaltino, enquanto Humberto marcou o único gol do tricolor suburbano. No jogo de ida, o time da Colina perdeu por 1 a 0, mas se classificou ao devolver o placar com a mesma diferença de gols, já que teve melhor campanha na Taça Guanabara.

O jogo começou com uma postura bem clara das duas equipes. O Vasco mantinha mais a posse de bola e tentava criar boas jogadas ofensivas, mas encontrava algumas dificuldades. O Madureira, por sua vez, veio com a proposta de chamar o rival para seu campo e jogar por uma bola de contra-ataque para complicar a partida. Aos 19 minutos, os cruzmaltinos pediram pênalti em Morato, que foi derrubado na área por Juninho, mas o árbitro mandou seguir.

O time de Marcelo Cabo não conseguia criar grandes chances, até que chegou ao gol aos 31 minutos. Zeca, um dos destaques do primeiro tempo, fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Léo Matos. O lateral cabeceou para o meio da pequena área e encontrou Marquinhos Gabriel sozinho para empurrar para o fundo das redes e abrir o placar.

Com o gol do Vasco, o Madureira se viu obrigado a arriscar mais e foi premiado com o gol de empate. Já no fim do primeiro tempo, Juninho cruzou bem na área, Castan e Zeca não se entenderam e Humberto subiu sozinho, sem dificuldades, para deixar tudo igual no placar antes de as equipes irem para o vestiário.

Em desvantagem, já que o empate dava a classificação ao Madureira por ter vencido o primeiro jogo, o Vasco se viu obrigado a ser mais agressivo. Logo nos primeiros minutos, Cano chegou a marcar após bom cruzamento, mas o árbitro Grazianni Maciel Rocha marcou impedimento.

Autor do primeiro gol, Marquinhos Gabriel era um dos mais acionados no ataque do Vasco. O camisa 31, inclusive, teve duas chances de grande perigo. Aos 17 minutos, viu Feitosa salvar em cima da linha após seu chute deslocar o goleiro Felipe Lacerda e aos 33 acertou um lindo chute no travessão.

Com amplo domínio, o Vasco acabou sendo premiado e, enfim, voltou à frente do placar. Aos 35, Léo Matos fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou para o meio da área, Felipe Lacerda espalmou mal para o meio da área e o artilheiro Germán Cano estava lá para mandar para o fundo das redes. Com a vantagem no placar, o Cruzmaltino apenas administrou a partida para garantir sua classificação.

Agora, o Cruzmaltino aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Nova Iguaçu para conhecer seu adversário na decisão da Taça Rio. A final acontecerá no próximo fim de semana.

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Leandro Castan, Miranda (Figueiredo) e Zeca; Andrey, Gabriel Pec (Ricardo Graça), Marquinhos Gabriel e Galarza (Caio Lopes); Morato (Juninho) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

MADUREIRA: Felipe Lacerda, Bruno Oliveira, Maurício Barbosa, Edmário e Juninho; Victor Feitosa, Humberto (Yan Marcelo) e Rodrigo Yuri (Gutemberg); Sampaio (Wander), Elias (Bruno Santos) e Silas. Técnico: Alfredo Sampaio.

Gols: Marquinhos Gabriel (31' do 1ºT) e Cano (35' do 1ºT); Humberto (44' do 1ºT)

Cartões amarelos: Zeca; Victor Feitosa, Rodrigo Yuri, Bruno Oliveira e Silas