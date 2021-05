De volta à Colina após quase nove anos, Romulo será o capitão do Vasco contra o Madureira Divulgação/Vasco

Rio - Para o torcedor vascaíno que esperava novidades no confronto com o Madureira, neste sábado, às 15h15, em Conselheiro Galvão, o técnico Marcelo Cabo surpreendeu. E não apenas com a confirmação de Romulo como titular e capitão no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. Às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, decidiu poupar 11 jogadores.

Além de Léo Matos, suspenso, o treinador decidiu preservar o capitão Leandro Castan, Ernando, Miranda, Zeca, Andrey, Carlinhos, Matías Galarza, Marquinhos Gabriel, Morato, Gabriel Pec e Germán Cano. Todos treinaram na manhã deste sábado no CT do Almirante, na Cidade de Deus, seguindo um planejamento traçado pelo Departamento de Futebol, Departamento de Saúde e Performance e Comissão Técnica visando a disputa do Campeonato Brasileiro e a sequência da Copa do Brasil.

No entanto, o teste será importante para a sequência do goleiro Vanderlei e do atacante Léo Jabá, além da oportunidade de ver muitas joias da base em ação. Portanto, o Vasco está confirmado com a seguinte formação: Vanderlei, Cayo Tenório, Ulisses, Ricardo Graça e Riquelme; Bruno Gomes, Romulo e Laranjeira; Figueiredo, Léo Jabá e Tiago Reis.