Publicado 09/05/2021 13:35

ALEF MANGA É DO MAIOR DO CENTRO-OESTE!



O atacante chega para vestir a emblemática camisa 11 do Verdão e ajudar na conquista do objetivo deste ano.



Seja bem-vindo, meu artilheiro!



1,90

85kg

26 anos

Artilheiro do Campeonato Carioca 2021 pic.twitter.com/lDcUrHe9KY — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 9, 2021

Rio - Artilheiro e um dos destaques do Campeonato Carioca, Alef Manga acertou sua transferência para o Goiás. O atacante foi anunciado pelo Esmeraldino logo após se despedir do Estadual com a camisa do Volta Redonda na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, na semifinal.