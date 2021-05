Adriano Imperador AFP

Publicado 11/05/2021 11:43

Rio - Adriano é ídolo do Flamengo e foi um dos maiores centroavantes do futebol mundial na década de 2000. No entanto, muitos ao abordarem a carreira do Imperador ficam com a impressão de que ele poderia ter ido mais longe. Em entrevista ao portal "Players Tribune", o ex-jogador da Inter de Milão admitiu que a morte do seu pai em 2004 transformou completamente a sua vida e o fez diminuir sua motivação pelo futebol.

"Eu realmente não queria falar sobre isso, mas vou te dizer que, depois daquele dia, meu amor pelo futebol nunca mais foi o mesmo. Ele amava futebol, então eu amava futebol. Simples assim. Era meu destino. Quando joguei futebol, joguei pela minha família. Quando marquei, marquei para a minha família. Então, quando meu pai morreu, o futebol nunca mais foi o mesmo", afirmou.



A morte do seu pai aconteceu poucos dias após Adriano viver seu principal momento com a camisa da seleção brasileira. Em 2004, quando o Imperador fez o gol salvador sobre a Argentina, na final da Copa América daquele ano.

"Para ser honesto com você, embora eu tenha marcado muitos gols na Série A ao longo desses anos, e embora os torcedores realmente me amem, minha alegria se foi. Foi meu pai, sabe? Eu não poderia simplesmente apertar um botão e me sentir eu mesmo novamente", disse.