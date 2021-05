Giovane conquistou o bi olímpico em Atenas-2004. O primeiro ouro veio em Barcelona-92 Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:49

Campeões olímpicos e donos de carreiras de sucesso, principalmente na seleção brasileira, Giovane Gávio e Serginho Escadinha agora fazem parte do Hall da Fama do vôlei. Os dois receberam o convite enquanto participavam de uma live com Nalbert e Maurício, ambos já integrantes do Hall.

Os dois foram escolhidos para a classe 2021 de George Mulry, diretor-executivo da entidade. A cerimônia está marcada para os dias 15 e 16 de outubro, em Holyoke (Masschusetts), onde a modalidade foi criada.



Publicidade

"Sinceramente, é difícil falar. É uma emoção diferente, um momento marcante, de reconhecimento e muita alegria. Por todo o esforço e dedicação de tantos anos... Fico feliz em poder estar ao lado do Escada também, um parceiro de tantos anos, de tantas conquistas que não foram só nossas, foram do povo brasileiro. Estou muito feliz, muito mesmo, estou até agora sem saber bem o que dizer", disse Giovane, medalhista de ouro nos Jogos de Atenas-2004 e Barcelona-1992.



Além dos dois novos integrantes, o Hall da Fama do vôlei conta com os brasileiros: Bernard, Maurício, Giba, Nalbert, Fofão, Ana Moser, Emanuel, Loiola, Jackie Silva, Shelda, Adriana Behar e Sandra Pires, além de Carlos Arthur Nuzman e Bebeto de Freitas.