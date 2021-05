Torcedores do Manchester United invadem o Old Trafford em protesto à família Glazer, dona do clube, pela adesão à Superliga AFP

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 16:57

Rio - Os torcedores do Manchester United seguem revoltados com os donos do clube e voltaram a protestar em frente ao Old Trafford. Nesta quinta-feira, horas antes do clássico contra o Liverpool, a torcida se juntou para pedir a saída da família Glazer do comando do clube.

É a segunda vez que a torcida protesta antes do jogo contra o Liverpool. A partida era para ter ocorrido no dia 2 de maio, mas por conta da movimentação dos torcedores do Manchester United fora do estádio, o duelo foi remarcado para esta quinta-feira.

O Manchester United hoje é comandado por Joel e Avram Glazer, herdeiros do pai, Malcom Glazer. No entanto, a torcida não tem ficado satisfeita com as ações da dupla nos últimos anos. O estopim para a revolta dos torcedores foi o clube ter aceito participar da Superliga Europeira.