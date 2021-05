Hamilton e Verstappen são os principais nomes na disputa pelo título da temporada de Fórmula 1 AFP

Publicado 14/05/2021 11:38

Recentemente anunciado para substituir o GP do Canadá no calendário de Fórmula 1, o GP da Turquia também foi cancelado por causa da pandemia de covid-19. Com isso, houve nova mudança nas datas da categoria e não haverá mais corrida no dia 13 de junho deste ano.

Para manter os 23 GPs no calendário, a Fórmula 1 agora organizará duas corridas no circuito de Spielberg, na Áustria, assim como em 2020: o GP da Estíria será em 27 de junho e o da Áustria segue em 4 de julho. Para que isso aconteça, o GP da França precisou ser antecipado em uma semana e agora ocorrerá em 20 de junho.



O cancelamento do GP da Turquia acontece poucos dias depois de o país perder a final da Champions League. Além do aumento de casos de covid-19, com recordes de mortes, uma nova regra sanitária no Reino Unido também foi determinante, já que é sede das fábricas da maioria das equipes da Fórmula 1.



Recentemente, o Reino Unido impôs uma quarentena obrigatória para quem vier de países incluídos numa lista vermelha, da qual a Turquia faz parte. Em função disso, a logística ficaria inviável pois os funcionários das equipes teriam que voltar para o Reino Unido, já que haveria uma semana de intervalo sem corrida.