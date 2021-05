Agüero: recorde na Inglaterra AFP

Rio - Sem renovação com o Manchester City, Kun Agüero está cada vez mais próximo de um acerto com o Barcelona. Segundo o jornal catalão “Sport” e a emissora argentina “TyC Sports”, o atacante deve assinar por dois anos com o clube.

A TV Argentina afirma que Agüero aceitou um salário bem menor do que recebia no clube inglês, no entanto os valores não foram revelados.



O argentino, considerado o maior ídolo da história do Manchester City, está em fim de contrato e não deve renovar com o clube inglês. Com isso, o Barça aproveitaria para trazer o jogador de graça, se preocupando apenas com o salário dele.

Vale ressaltar que a chegada do camisa 10 do clube inglês auxiliaria na manutenção de Lionel Messi. O craque do Barcelona ainda não definiu seu futuro no clube catalão.