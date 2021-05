Jorginho Divulgação/Chelsea FC

Publicado 15/05/2021 22:47

Rio - O apresentador Neto coleciona momentos engraçados na programação da Band. No "Donos da Bola" exibido na última sexta-feira, o ex-jogador não poupou críticas à convocação de Tite para a Seleção Brasileira. Entretanto, cometeu uma gafe ao questionar os motivos para não convocação de Jorginho, volante finalista da Champions League pelo Chelsea. Apesar de ter nascido no Brasil, o atleta é naturalizado italiano e só pode defender a seleção do país.



Ao conversarem sobre os convocados para as eliminatórias, Neto iniciou por Jorginho e lista de jogadores esquecidos por Tite. "Eu sou tão desligado da Seleção Brasileira que eu nem acredito mais. O



Jorginho do Chelsea, o que ele está jogando é uma brincadeira", disse Neto insatisfeito.



Em seguida, o ex-jogador Souza também entrou no debate sobre o volante. "O Tite não convocou um jogador que está na final da Champions League", completou Souza, abrindo os braços em tom de questionamento



Em seguida, ao ser comunicado no ponto eletrônico que havia cometido um equívoco, Neto pediu desculpas e relembrou a chegada do volante ao Chelsea.



"O Jorginho joga na Seleção da Itália, desculpe. Eu vi uma matéria desse menino, em que a mãe dele chega em uma loja do Chelsea e vê a camisa com nome dele escrito. Começou a chorar", concluiu.



"O futebol do jeito que está, por isso muito jogador brasileiro que está jogando lá fora, escolhe o país que está jogando", completou Souza.



A lista de convocados da Seleção do Brasil rendeu críticas a Tite também nas redes sociais. Torcedores iniciaram um movimento com a #Foratite, que assumiu o topo dos assuntos mais comentados do Twitter.