Ronaldo recebe críticas de torcedores Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 15:30 | Atualizado 17/05/2021 15:31

Rio - O Valladolid, da Espanha, não vive um bom momento no Campeonato Espanhol. O clube sofreu uma goleada do Real Sociedad por 4 a 1, e está à beira do rebaixamento. Ronaldo Fenômeno, presidente do clube, sofreu críticas dos torcedores, que estenderam faixas contra ele aos arredores do estádio.

Publicidade

"Ronaldo Culpado" é o que estampa uma das bandeiras no estádio José Zorrilla. Isso mostra que a torcida culpa Ronaldo e sua administração pelo mau momento que o clube atravessa.



A chance de permanência na elite do futebol espanhol é considerada muito pequena pelo próprio treinador da equipe, Sergio González. "Contra o Atlético de Madri temos que acabar (o campeonato) com a maior dignidade possível para não marchamos tudo".

Publicidade

O clube de propriedade de Ronaldo Fenômeno está na 19ª colocação - vice-lanterna - da La Liga e soma apenas 31 pontos em 37 rodadas disputadas