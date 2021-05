Mosquera, de 19 anos, chega como uma aposta para reforçar o ataque do Juventude Divulgação/Juventude

18/05/2021

Caxias do Sul - O Campeonato Brasileiro começa no dia 29 de maio para Juventude e a diretoria segue firme no propósito de reforçar o elenco comandado por Marquinhos Santos. O mais novo integrante é o atacante Edwin Mosquera, de 19 anos. Ex-Independiente Medellín, ele chega por empréstimo até o fim do ano.



Desde a queda no Gauchão, a diretoria já confirmou quatro reforços para a volta à elite do Campeonato Brasileiro. Antes de Mosquera, o Juventude havia anunciado o apoiador Chico, ex-Atlético-GO, do lateral-direito Michel Macedo, ex-Corinthians, e do atacante peruano Fernando Pacheco, ex-Fluminense.



Considerado uma joia do futebol colombiano, Mosquera disputou 44 partidas com a camisa do Independiente Medellín, entre 2018 e 2021, mas ainda não balançou as redes como profissional.