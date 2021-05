Thiago Ribeiro, de 21 anos, terá a primeira oportunidade como profissional no país após a experiência no futebol universitário nos Estados Unidos Divulgação/Assisense

Assis - O 'império' de Adriano continua em expansão no futebol. Um mês após o Grêmio anunciar a contratação de Adriano Carvalho, filho do ídolo do Flamengo, para o time sub-15, o irmão do ex-atacante, Thiago Ribeiro, de 21 anos, foi confirmado como reforço do Assisense para a disputa da Quarta Divisão de São Paulo.

Oficialmente apresentado nesta quarta-feira, Thiago Ribeiro terá a primeira oportunidade no futebol profissional no Brasil. time do interior de São Paulo que disputa a quarta e última divisão do Campeonato Paulista. Com passagem pelas categorias de base do Flamengo, entre 2009 e 2013, o atacante estava nos Estados Unidos desde 2016. Lá, jogava no futebol universitário e estudava administração.

Campeão da Dallas Cup sub-18, pelo Cedar Stars Academy, em 2017, o atacante pode formar a dupla de ataque com Lucas Lukaku, xará do astro da seleção da Bélgica e da Inter de Milão, que, coincidentemente, tem Adriano como ídolo. Aprovado nos exames, ele é um dos reforços para a estreia no estadual, ainda sem data definida para começar.