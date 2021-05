Por

Publicado 20/05/2021 00:00

Uma das grandes promessas do futebol brasileiro saiu do nosso país. Talles Magno, 18 anos, atacante revelado no Vasco e que agora vai defender o New York City, dos Estados Unidos. O atacante foi comprado por cerca de 10 milhões de dólares, numa transação que pode chegar a $ 12 milhões caso ele bata metas, e o Vasco ficará com 75% deste valor, algo em torno de 45 milhões de reais. O clube ainda mantém 10% do atleta em uma futura venda. Muitos podem entender o valor como baixo, mas Talles, apesar do enorme talento, vive má fase e conviveu com três lesões sérias em quase dois anos de carreira. A fase ruim com a camisa cruz-maltina e a situação precária das finanças do time de São Januário culminaram na saída precoce do garoto, que pode se tornar um grande craque, mas pode não despontar também.