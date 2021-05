Willian Arão no Botafogo: 59 jogos e sete gols marcados Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 20/05/2021 17:07

Rio - A novela entre Botafogo e Willian Arão ganhou mais um capítulo. De acordo com o jornalista Matheus Mandy, a justiça homologou os cálculos protocolados pela defesa e deu prazo de 10 dias para o Alvinegro se manifestar se deseja a execução, além de abrir brecha para que Arão possa realizar uma proposta de acordo, caso o Botafogo concorde.

A diretoria do Alvinegro estima que o valor a receber pela quebra unilateral de contrato no fim de 2015 esteja na casa dos R$ 7 milhões. Vale lembrar que parte deste valor já está comprometido para abater a dívida do clube com o treinador Oswaldo de Oliveira, que dirigiu o Botafogo nas temporadas de 2012 e 2013.

Com o caso rolando na justiça desde 2016, o volante atualmente no Flamengo foi condenado em outubro de 2019 a efetuar o pagamento ao clube de General Severiano.