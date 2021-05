Após anunciar a intenção de mudar de ares, após oito anos no Tottenham, Kane se tornou alvo de disputa na Inglaterra AFP

Londres - Após revelar o desejo de deixar o Tottenham, Harry Kane virou alvo de disputa Chelsea, Manchester City e Manchester United. Há oito anos no clube londrino, o capitão da seleção da Inglaterra não prioriza a questão financeira, mas, sim, a técnica com a possível mudança de ares na próxima temporada. Em entrevista ao 'The Overlap', canal do ex-jogador Gary Neville no YouTube, o atacante que revelou sua motivação com a troca de clube é alcançar o nível de Cristiano Ronaldo e Messi, obviamente, empilhando títulos.

"Quero tentar chegar ao nível que Ronaldo e Messi alcançaram. Esse é o meu objetivo final: ganhar troféus temporada após temporada, marcando 50, 60 ou 70 gols temporada após temporada", disse o camisa 10 do Tottenham.



Revelado na base do Tottenham, Kane, de 27 anos, coleciona marcas individuais expressivas com a camisa do clube e do English Team. No entanto, a falta de títulos incomoda. Pelo Spurs, o atacante nunca sentiu a emoção de soltar o grito de campeão. Em sua melhor temporada, com 41 gols, está no radar de Pep Guardiola. Com a saída de Agüero, que pode reforçar o Barcelona, o clube deseja a contratação do camisa 10. A negociação pode chegar a cerca de R$ 780 milhões.

"Em última análise, vai depender de mim, de como me sinto e o que será o melhor para mim e para a minha carreira. Dei ao Tottenham 16 anos da minha vida, então espero que possamos ter uma conversa boa e honesta e ver onde estamos. Mas, nunca disse que ficaria para sempre aqui e nem que sairia", avaliou.