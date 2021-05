Flamengo e Fluminense decidem o Carioca Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:45

Rio - Flamengo e Fluminense decidem neste sábado um Campeonato Carioca em que passaram mais da metade dos jogos atuando com equipes reservas. No entanto, o peso do Fla-Flu decisivo e as últimas exibições das equipes fizeram com que o confronto do Maracanã pudesse se tornar um verdadeiro divisor de águas nas temporadas dos dois clubes do Rio de Janeiro.

Publicidade

O Flamengo, apontado como grande favorito ao título pelo investimento e as estrelas que têm, vive um momento de pressão sob Rogério Ceni. Sem vencer há três jogos, o treinador vem recebendo muitas críticas dos torcedores, principalmente pelo fato do sistema defensivo rubro-negro estar exibindo muitas falhas. Por mais que a diretoria do clube não admita a possibilidade de uma demissão em caso de derrota na final do Carioca, um resultado negativo diante do Fluminense irá aumentar consideravelmente a pressão sob o técnico.



Do outro lado, o Fluminense vive dias de muita tensão, após a derrota para o Junior Barranquilla, no Maracanã. Por mais que o treinador Roger Machado tenha negado, a classificação para as oitavas de final da Libertadores que estava a um empate em casa ficou muito mais difícil. O Tricolor terá que vencer o River Plate, em Buenos Aires, para não depender de um tropeço do Junior para se classificar. Com isso, a pressão pelo título do Carioca, que não vem desde 2012 aumentou bastante no Fluminense.

Publicidade

Com o empate por 1 a 1 no primeiro jogo nenhuma das duas equipes têm qualquer vantagem na partida de sábado. Quem vencer ficará com a taça. Em caso de novo empate, a decisão será nas penalidades. O Rubro-Negro busca o seu 37ª título, enquanto o Tricolor quer levantar o troféu pela 32ª vez. Os clubes são os maiores campeões do Estadual.