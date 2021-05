Fred comemorou o gol de número 400 na carreira: 182 deles foram com a camisa do Fluminense Daniel Castelo Branco

Rio - Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro busca mais um tricampeonato da competição, enquanto o Tricolor deseja evitar que a atual geração do rival dê o troco, vingando a equipe mais vitoriosa do Flamengo que nos anos 1980 foi vice-campeão duas vezes para o Fluminense.

Os anos 1980 foram muito especiais para os rubro-negros. De 1980 a 1987, o Flamengo conquistou quatro títulos do Brasileiro, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Porém, apesar de muitas glórias, aquela geração teve no Fluminense uma pedra no sapato. O Tricolor foi tricampeão carioca entre 1983 e 1985. Naquela ocasião, em duas vezes consecutivas, o vice do Estadual foi o Rubro-Negro: em 1983 e 1984.

A atual geração, que já se firma como a segunda mais vitoriosa da história do Flamengo com dois Brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa, duas Supercopas do Brasil e dois Estaduais em pouco mais de dois anos tem a oportunidade de vingar o grupo dos anos de 1980. Na última temporada, o Rubro-Negro conquistou o título do Carioca em cima do Fluminense e vai tentar repetir o feito neste sábado.



Ao Tricolor cabe, além de impedir o troco rubro-negro, evitar que o Fluminense volte a viver o seu maior jejum de títulos estaduais na era do profissionalismo. A maior seca do clube carioca após os anos 1940 aconteceu entre 1985 e 1995. O clube das Laranjeiras não vence o Estadual desde 2012 e se não quebrar essa escrita no sábado irá igualar o incômodo período sem títulos quebrado com o gol de barriga de Renato Gaúcho.