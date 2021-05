Canal Combate Reprodução

Publicado 21/05/2021 10:17

Rio - Atuais terceiro e quarto colocados no ranking da categoria peso-galo (até 61,2kg), respectivamente, os americanos Rob Font e Cody Garbrandt estarão frente a frente na luta principal do UFC deste sábado, dia 22. Font vive atualmente o seu melhor momento no UFC, com três vitórias seguidas. Já Garbrandt, ex-campeão da categoria, mostra que, por ora, desistiu de trocar de divisão. Escalado para a disputa de cinturão entre os moscas (até 56,7kg), em junho do ano passado, contra o brasileiro Deiveson Figueiredo, o americano acabou retirado do combate por conta de uma lesão. O evento deste fim de semana, que retorna a Las Vegas, nos Estados Unidos, conta com a participação de seis brasileiros e transmissão ao vivo do Combate, a partir das 16h50.



Entre os brasileiros, dois deles estarão em ação no card principal da noite. Pela categoria peso-pena (até 65,8kg), a mineira Norma Dumont faz a sua terceira luta pelo UFC diante da americana Felicia Spencer, derrotada apenas duas vezes até aqui na carreira. Já o amapaense Raulian Paiva, vai em busca da sua terceira vitória consecutiva na divisão dos moscas contra o tcheco David Dvorak, invicto desde 2012. No card preliminar, o paulista Ricardo “Carcacinha” quer reencontrar o caminho das vitórias entre os penas. O brasileiro duela com o americano Bill Algeo, que sobe ao octógono mais famoso do mundo pela terceira vez.

Pela divisão meio-médio (até 77,1kg), o mato-grossense Claudio “Hannibal”, derrotado apenas uma vez no UFC, enfrenta o americano Court McGee, vencedor da 11ª temporada do reality show “The Ultimate Fighter”.

O paulista Bruno “Bulldoguinho” faz a sua segunda luta no ano pelo peso-mosca diante do americano Victor Rodriguez, dono de dez vitórias na carreira até aqui, todas por nocaute. Já o paraense Rafael Alves, contratado após a participação no programa “Contender Series”, estreia no UFC pela divisão dos leves (até 70,3kg) contra o invicto russo Damir Ismagulov.



Já disponível no ge.globo, o episódio #138 do podcast ‘Mundo da Luta’ analisa as lutas dos brasileiros no “UFC Font x Garbrandt” e entrevista com exclusividade a ex-campeã do UFC Cris Cyborg. No sábado, dia do evento, André Azevedo e Flávio Canto comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Luiz Felipe Prota narra e Ana Hissa comenta as lutas do card principal. Além da transmissão ao vivo do Combate, o canal oficial do Youtube mostra o ‘Aquecimento Combate’ juntamente com o SporTV3, que também exibe as duas primeiras lutas do ‘UFC Font x Gabrandt’; o Combate.com acompanha todo o evento em tempo real.