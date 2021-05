Inter disputa a Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Por Lance

Publicado 21/05/2021 11:46

O clima no Internacional é de alivio nesta quinta-feira. Após começar a semana com revés no Gre-Nal e protesto da torcida, o Inter bateu o Olimpia fora de casa e encaminhou a sua vaga para o mata-mata da Libertadores da América.

Com o triunfo por 1 a 0, o Colorado divide a ponta da chave com o surpreendente Deportivo Táchira, ambos com 9 pontos.

Na rodada final, o Inter recebe o Always Ready e avança com vitória ou empate. O time de Miguel Ángel Ramírez só fica de fora das oitavas se for superado dentro de casa por sete gols de diferença.

Confira a classificação da chave:

1º Inter – 9 pts

2º Deportivo Táchira – 9 pts

3º Always Ready – 6 pts

4º Olimpia – 6 pts