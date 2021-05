Há dez anos no City, Agüero está motivado para iniciar um novo ciclo na carreira no Barcelona Paul ELLIS / AFP

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:15

Manchester - Maior artilheiro da história do Manchester City, com 258 gols em 388 jogos, Sergio Agüero deixará saudade. Em fim de contrato, o atacante disputará o último jogo pelos Citzens neste domingo, às 12h, contra o Everton, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês. Na coletiva concedida às vésperas da despedida, o argentino não teve elogios economizados pelo técnico Pep Guardiola, que, empolgado, chegou a compará-lo com Romário. No Barcelona, ele teve a chance de jogar ao lado de Baixinho no auge da carreira, entre 1993 e 1994.



"Quando não tem problemas, Agüero é um jogador de futebol como Romário era no Brasil. Em cinco metros (na área), é como um leão na selva. Ele tem essa qualidade. E ele tem um senso único de fazer gols", avaliou Guardiola.



Perto de completar dez anos no City, Agüero não terá o contrato renovado por decisão do clube inglês. Curiosamente, o Barcelona é apontado como o destino do atacante, de 32 anos. Além de chegar à Catalunha sem custos, o compatriota de Lionel Messi aceitou reduzir a pedida salarial para firmar um vínculo de dois anos, de acordo com a imprensa espanhola.