Publicado 24/05/2021 11:45

Rio - A Polícia de Detroit acusa o ex-jogador da NBA, Keith Appling, como sendo o principal suspeito de um assassinato ocorrido no dia 22 de maio.



Ele, que atuou pelo Orlando Magic na temporada 2015-2016, está sendo procurado após a morte, em Detroit, de Clyde Edwards, um homem de 66 anos.

A polícia afirma que Appling e o falecido tiveram uma discussão acalorada que terminou em troca de golpes. Após o confrontou, Appling teria disparado várias vezes e ferido fatalmente a vítima. Em seguida, o ex-jogador do Magic fugiu de carro e ainda não foi encontrado, sendo caçado pelas autoridades americanas.



Vale lembrar que essa não é primeira vez que o jogador, que veio do Michigan State University, tem problemas com a lei. Em fevereiro de 2020, ele foi preso e acusado de porte de drogas e condenado a 18 meses de prisão. Em 2017, também foi condenado a um ano de prisão por porte de arma e resistência à prisão.