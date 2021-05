De volta à seleção Argentina, Franco Armani terá o Fluminense como adversário nesta terça-feira, pela Libertadores Divulgação

Por AFP

Publicado 24/05/2021 17:15

Buenos Aires - O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, completou com três jogadores do River Plate a lista de convocados para a rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em fim de contrato com o Barcelona e, por enquanto, com o futuro incerto, Lionel Messi está na lista divulgada pela Associação Argentina de Futebol (AFA) nesta segunda-feira.

"O treinador da @Argentina convoca três jogadores locais: Franco Armani, Gonzalo Montiel e Julián Alvarez. Os jogadores vão se juntar ao grupo nos próximos dias", informou a AFA, via redes sociais.

Na semana passada, Scaloni havia anunciado uma lista de 30 jogadores, liderada pelo capitão Lionel Messi, juntamente com outros jogadores históricos da Albiceleste, como Sergio Agüero e Angel Di María, para enfrentar Chile e Colômbia pela sétima e oitava rodadas das Eliminatórias.

O goleiro Franco Armani e o zagueiro Gonzalo Montiel já foram convocados em outras ocasiões, enquanto o atacante Julián Álvarez, de 21 anos, foi chamado pela primeira vez.

A Argentina enfrenta o Chile no dia 3 de junho, no Estádio Único Madre de Ciudades, na província de Santiago del Estero. Em seguida, no dia 8 de junho, encara a Colômbia, com sede ainda é indefinida em razão dos protestos sociais que deixaram mais de 40 mortos nas últimas semanas.

Devido à crise social, várias partidas das Copas Libertadores e Sul-Americana que seriam disputadas na Colômbia foram transferidas para outros países nas últimas semanas.

Após as duas datas das eliminatórias, a 'Albiceleste' seguirá concentrada para a Copa América 2021, cuja estreia está marcada para 13 de junho na Argentina, país que vive o pior momento da pandemia de covid, com média de 30 mil infecções e 500 mortes diárias.

Confira a lista completa de convocados pelo técnico Lionel Scaloni:

Goleiros: Agustín Marchesín (Porto, POR), Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Juan Musso (Udinese, ITA) e Franco Armani (River Plate, ARG).

Defensores: Nicolás Tagliafico (Ajax, HOL), Germán Pezzella (Fiorentina, ITA), José Luis Palomino (Atalanta), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Cristian Romero (Atalanta), Nahuel Molina (Udinese, ITA), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Juan Foyth (Villarreal, ESP) e Gonzalo Montiel (River, ARG).

Meias: Marcos Acuña (Sevilla, ESP), Joaquín Correa (Lazio, ITA), Rodrigo De Paul (Udinese), Angel Di María (PSG, FRA), Nicolás Domínguez (Bologna, ITA), Giovanni Lo Celso (Tottenham, ING), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Lucas Ocampos (Sevilla), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE) e Leandro Paredes (PSG).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona, ESP), Emiliano Buendía (Norwich City), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Sergio Agüero (Manchester City, ING), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Stuttgart, ALE), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Julián Alvarez (River Plate, ARG).