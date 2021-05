Ferreirinha, atacante do Grêmio Lucas Uebel/Gremio FBPA

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 13:46

Rio - O atacante Ferreirinha vive grande momento com a camisa do Grêmio e foi decisivo na conquista do Campeonato Gaúcho. Nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Grenal, Pablo Bueno, empresário do atleta, afirmou que ele é o "melhor jogador em atividade no Brasil" e disparou que, caso jogasse no Flamengo, já estaria na seleção brasileira.

“Aquela vez que teve o litígio com o Grêmio, teve muita gente interessada no Ferreira. Se o Ferreira está no Flamengo, está na Seleção Brasileira já. É o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Jogador que nem ele nasce de vez em quando”, disse Pablo.



“Se fala disso, do Ferreira ter 23 anos… Já era para estar jogando há muito tempo, só não precisava de confiança. A evolução não foi dos fundamentos, foi da confiança. Ele não tinha essa confiança. Hoje ele tem tempo para jogar, antes ele não tinha isso. Não precisa só pegar a bola ir para cima e não podia errar. Craque é craque. Faltava a confiança… Hoje o Ferreira joga de atacante, não é mais auxiliar de lateral”, completou.