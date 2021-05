Recentemente a organização dos Jogos despistou sobre possível cancelamento devido a estado de emergência no país Philip Fong / AFP

Publicado 25/05/2021 19:23

Rio - Um cancelamento das Olimpíadas de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto) poderia resultar em prejuízo de aproximadamente R$ 87 bilhões para o Japão, como aponta os cálculos do economista Takahide Kiuchi, economista executivo do Nomura Research Institute e ex-membro do conselho do Banco do Japão.

Analisando o outro lado da moeda, a realização de um megaevento também apresenta um risco ao país, principalmente se os Jogos se tornarem um disseminador do Covid-19. Tóquio, sede das Olimpíadas, vive estado de emergência.

"Se os Jogos Olímpicos desencadearem a disseminação de infecções e exigirem outra declaração de emergência, a perda econômica será muito maior. Esses cálculos sugerem que a decisão de manter ou cancelar os Jogos deve ser feita sob a perspectiva do risco de infecção e não do prejuízo econômico", afirmou o economista Takahide Kiuchi nesta terça-feira (25).

O economista apontou que o primeiro estado de emergência em vigor no território japonês, entre janeiro e março, trouxe um acúmulo de perdas na casa dos R$ 300 bilhões. Atualmente, dez de 47 prefeituras no Japão estão novamente em estado de emergência. É a terceira declaração do governo japonês durante a pandemia.