Quarto de jogador do Rentistas pegou fogo Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 18:36

Argentina - O meia Francisco Duarte, do Rentistas-URU, passou por um susto na manhã desta terça-feira. O quarto de hotel onde o jogador estava hospedado, em Buenos Aires, pegou fogo e ele precisou ser resgatado pelos bombeiros do 11º andar com o auxílio de um hidroelevador.

Duarte e seus companheiros estão em Buenos Aires por conta da partida do Rentistas contra o Racing, na noite desta terça, pela Libertadores. No entanto, ele e mais dois companheiros, Damián Malrechauffe e Andrés Rodales, testaram positivo para Covid-19 e precisaram ficar isolados.

